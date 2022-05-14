WSJ: В подготовке войны против Украины армия РоSSии ошибочно поверила в расчеты 19 века

Украинская оборона доказала, что старые представления о соотношении сил, на которые опиралась Москва, больше не имеют никакого значения, информирует ZN.ua.

WSJ: В подготовке войны против Украины армия РоSSии ошибочно поверила в расчеты 19 века
© Минобороны РоSSии/t.me

В начале роSSийского вторжения в Украину не только Москва верила в то, что ее наступление быстро добьется успеха. В феврале даже чиновники в США предостерегали, что Киев может упасть в считанные дни.

На стороне роSSийской армии были цифры, а лучше сказать одна цифра – правило численного соотношения сил 3 к 1, которого атакующая сторона должна придерживаться, чтобы победить армию в обороне. Это одна из пропорций, популярных в военной стратегии. Казалось, что у РоSSии было такое преимущество в силах, пишет Wall Street Journal.

Война в Украине вернула интерес к пропорциям соотношения сил. Среди них многие другие модели, которые говорят, сколько войск нужно, чтобы победить неподготовленные силы обороны, чтобы подавить партизанское сопротивление или контратаку на флангах. Эти пропорции изучали целые поколения тактиков как в США, так и в свое время в СССР, а теперь в РоSSии. Они стали удобным доводом в пользу утверждения о чрезвычайной уязвимости Украины.

«Я думаю, что большинство тех, кто мыслит такими категориями, верят, что нужно преимущество в пропорции 3 к 1, чтобы добиться прорыва. Но совершенно очевидно, что РоSSия очень сильно просчиталась», – сказал профессор Университета Чикаго Джон Миршаймер.


Лесь Димань, ZN.ua

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