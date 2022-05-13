Зеленский удостоил звания Героя Украины и отметил наградами 269 воинов

Полковник Роман Качур получил Золотую звезду.

Зеленский удостоил звания Героя Украины и отметил наградами 269 воинов
Фото: Мінветеранів

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" и отметил государственными наградами 269 украинских военнослужащих.

Соответствующие Указы №333/2022 и 332/2022 от 12 мая опубликованы на сайте Президента Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда" удостоен полковник Роман Качур.

Также за верность военной присяге украинских воинов наградили орденами Богдана Хмельницкого, орденами "За мужество", орденами Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".

Напомним, президент Владимир Зеленский впервые наградил президентским знаком "Крест боевых заслуг" главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного и еще четырех военных.

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