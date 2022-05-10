Путин может решиться на применение ядерного оружия, но не сейчас — разведка США

РоSSийский диктатор Владимир Путин готов будет использовать ядерное оружие, если его проигрыш в Украине невозможно будет скрыть. Такое предположение высказала глава американской специальной разведки Эврил Гейнс, пишет The Guardian.

"Мы считаем, что ощущение неизбежности поражения в Украине (Путин может воспринять как угрозу своему политическому выживанию – ред.), или если НАТО фактически будет вмешиваться или готово вмешаться, тогда, очевидно, он это будет воспринимать как экзистенциальную угрозу РоSSии", - считает она.

Там отмечают, что ядерные угрозы Кремль использует только для того, чтобы Запад передумал и перестал давать нам помощь. Но союзники Путина в большинстве проигнорировали.

Москва планирует в ближайшее время провести учения войск стратегического сдерживания с публичным запуском ракет наземного и морского базирования, а также вылетом ядерной авиации. Там считают, что это поможет создать угрожающие сигналы для украинских союзников.

Сейчас роSSийские власти надеются, что Запад все же ослабит помощь Украине. Там считают, что к этому могут привести внутренние проблемы: рост цен и перебои со снабжением топливом и продуктами питания.