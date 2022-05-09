Смертники по объявлению: в Бурятии в армию набирают новое пушечное мясо

Военная часть в Бурятии, РФ объявила набор более чем на тысячу военнослужащих, вероятно, для участия в войне против Украины. РоSSийское оккупационное войско настолько сильно нуждается в восполнении потерь, что единственным требованием к новобранцам является 9 классов школы – никакого стажа не нужно, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в РосСМИ "Тайга.инфо".

Даже по официальным данным страны-агрессора РФ (которые сильно приуменьшены), бурятский регион является одним из лидеров среди потерь в войне против Украины, что служит причиной для поиска нового "пушечного мяса".

Военная часть №69647, дислоцированная в бурятском городе Кяхта, опубликовала объявления о поиске рядовых, сержантов и водителей. Командование необходимо набрать 941 рядового и сержанта, обещающего 22,3-28,9 тыс. рублей по "сдельной форме оплаты труда".

Единственное, чем действительно можно заинтересовать бурят, уже успевших запомниться своими бесчеловечными поступками на Киевщине, это " для выполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополнительными правами - применение оружия, силы, предъявления требований, обязательных для выполнения, подчинение строго определенным лицам и другим правам" , написали в объявлении.

В то же время для водителей (298 вакансий) существуют разные требования: по одной ищут регуляторов, санитаров, слесарей, химиков, экскаваторщиков, экспедиторов и электриков, по другой вулканизаторы, гранатометчики, заправщики, кладовщики, поваров, радиотелефонистов.