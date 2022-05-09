Одесскую область обстреляли ракетами из Крыма

Нанесли четыре удара.

Одесскую область обстреляли ракетами из Крыма
Фото: facebook.com/PvkZahid

9 мая по Одесской области нанесли удар четырьмя ракетами типа Оникс из комплекса Бастион.

Об этом сообщил спикер главы ОВА Сергей Братчук.

Удары нанесли из оккупированного Крыма.

“Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону”, – сообщили в командовании.

Напомним, РоSSия атакует Одесщину третий день подряд. 7 мая враг нанес по Одессе очередные ракетные удары. Было попадание в здание, разрушена зона отдыха, мебельная фабрика. Взрывная волна повредила 252 квартиры в доме рядом с предприятием. Также россияне попали в одесский аэропорт и один из районов области.

Под вражеским огнем Одесса оказалась и 8 мая. Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что в результате обстрелов пострадали 3 человека. После атаки без света находятся 6 населённых пунктов.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что корабельная группировка флота РоSSии находится в готовности к нанесению ракетных ударов. Она насчитывает по меньшей мере шесть кораблей и две подлодки, которые оснащены более 50 крылатыми ракетами.

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