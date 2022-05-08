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2022-05-08
Украинские военные идут в контрнаступление на Запорожском направлении
ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия.
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Вооруженные силы Украины проводят успешные контрнаступательные действия в Запорожском направлении, сообщает Запорожская областная военная администрация в
"На запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, осуществляя успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерям роSSийской армии в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Анна Конюченко, ZN.ua