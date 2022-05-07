РоSSийские войска обстреляли Одесскую область крылатыми ракетами

В результате ракетных обстрелов пострадала инфраструктура, потерь среди мирного населения нет.

Сегодня войска РФ , применяя стратегическую авиацию, нанесли четыре удара крылатыми ракетами по Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram Одесский городской совет.

"По Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим", – говорится в сообщении.

Местных жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не паниковать и соблюдать требования безопасности.

Напомним, в Одессе и области вводят удлиненный комендантский час – с вечера 8 мая до утра 10 мая.