Новостей.COM ⇒
2022-05-07
РоSSийские войска обстреляли Одесскую область крылатыми ракетами
В результате ракетных обстрелов пострадала инфраструктура, потерь среди мирного населения нет.
Уламки ракети в Одеській області.
Фото: facebook/okPivden
Сегодня войска РФ, применяя стратегическую авиацию, нанесли четыре удара крылатыми ракетами по Одесской области.
Об этом сообщает в Telegram Одесский городской совет.
"По Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим", – говорится в сообщении.
Местных жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не паниковать и соблюдать требования безопасности.
Напомним, в Одессе и области вводят удлиненный комендантский час – с вечера 8 мая до утра 10 мая.