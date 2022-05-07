РоSSийские войска обстреляли Одесскую область крылатыми ракетами

В результате ракетных обстрелов пострадала инфраструктура, потерь среди мирного населения нет.

РоSSийские войска обстреляли Одесскую область крылатыми ракетами
Уламки ракети в Одеській області.
Фото: facebook/okPivden

Сегодня войска РФ, применяя стратегическую авиацию, нанесли четыре удара крылатыми ракетами по Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram Одесский городской совет.

"По Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим", – говорится в сообщении.

Местных жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не паниковать и соблюдать требования безопасности.

Напомним, в Одессе и области вводят удлиненный комендантский час – с вечера 8 мая до утра 10 мая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области войска РФ усиливают фильтрационные мерыВ Херсонской области войска РФ усиливают фильтрационные меры
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Рашисты ударили по Сумской области ракетами "воздух-земля": фотоРашисты ударили по Сумской области ракетами "воздух-земля": фото
РоSSияне обстреляли ракетами город Карловка в Полтавской области, повреждена инфраструктура (обновлено)РоSSияне обстреляли ракетами город Карловка в Полтавской области, повреждена инфраструктура (обновлено)
Войска РФ активизировали воздушную разведку в Одесской областиВойска РФ активизировали воздушную разведку в Одесской области
Оккупанты ударили ракетами по Карловке Полтавской области — глава ОВАОккупанты ударили ракетами по Карловке Полтавской области — глава ОВА
Зеленский: "Если роSSийские войска уничтожат людей в Мариуполе, с РФ не о чем будет говорить"Зеленский: "Если роSSийские войска уничтожат людей в Мариуполе, с РФ не о чем будет говорить"
Оккупанты обстреляли Донецкую область, есть погибший и раненыеОккупанты обстреляли Донецкую область, есть погибший и раненые
РоSSия ударила двумя ракетами по ОдесчинеРоSSия ударила двумя ракетами по Одесчине
Чтобы нам начать нормально говорить с РФ, она должна отвести войска на позиции до 24 февраля — ЗеленскийЧтобы нам начать нормально говорить с РФ, она должна отвести войска на позиции до 24 февраля — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости