Появилось еще одно доказательство замалчивания количества погибших на флагмане Черноморского флота РФ - ракетном крейсере "Москва", который был уничтожен украинскими ракетами "Нептун", информирует Апостроф .

Об этом пишет "Телеграм".

Через несколько дней после уничтожения крейсера на росТВ вышел сюжет, в котором показали якобы практически полностью уцелевший экипаж "Москвы". Однако подлинность видео вызвала большие сомнения, в частности — у родственников военнослужащих, которые не могли связаться с ними.

Через время, к журналистам "Радио Свобода" обратилась тетя одного из служивших на затонувшем крейсере - Татьяна Грудинина. Она рассказала, что сразу после затопления ее семье сообщили, что племянник жив. Однако позднее мать моряка дважды общалась с представителями военно-морского флота РФ " сначала ей сказали, что ее сын без вести пропал, а потом сообщили, что он погиб во время "ЧП на корабле".

В то же время Сергей Грудинин фигурирует в телесюжете, который роSSийская пропаганда показала вскоре после крушения крейсера.

В свою очередь семья Грудининых показала фото, сделанное за некоторое время до ухода "Москвы" в плаванье — там парни выглядят идентично тому, как в одном из фрагментов видео.