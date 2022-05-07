РоSSию уличили в еще одной лжи про экипаж крейсера "Москва": фотофакт

Появилось еще одно доказательство замалчивания количества погибших на флагмане Черноморского флота РФ - ракетном крейсере "Москва", который был уничтожен украинскими ракетами "Нептун", информирует Апостроф.

Об этом пишет "Телеграм".

Через несколько дней после уничтожения крейсера на росТВ вышел сюжет, в котором показали якобы практически полностью уцелевший экипаж "Москвы". Однако подлинность видео вызвала большие сомнения, в частности — у родственников военнослужащих, которые не могли связаться с ними.

Через время, к журналистам "Радио Свобода" обратилась тетя одного из служивших на затонувшем крейсере - Татьяна Грудинина. Она рассказала, что сразу после затопления ее семье сообщили, что племянник жив. Однако позднее мать моряка дважды общалась с представителями военно-морского флота РФ" сначала ей сказали, что ее сын без вести пропал, а потом сообщили, что он погиб во время "ЧП на корабле".

В то же время Сергей Грудинин фигурирует в телесюжете, который роSSийская пропаганда показала вскоре после крушения крейсера.

В свою очередь семья Грудининых показала фото, сделанное за некоторое время до ухода "Москвы" в плаванье — там парни выглядят идентично тому, как в одном из фрагментов видео.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Два вражеских танка и БМП вместе с экипажами уничтожили украинские десантникиДва вражеских танка и БМП вместе с экипажами уничтожили украинские десантники
Из Харькова уничтоженных оккупантов отгружают целыми вагонами: фотофактИз Харькова уничтоженных оккупантов отгружают целыми вагонами: фотофакт
Пропал без вести посреди моря: отцу моряка с крейсера "Москва" пришел дикий ответ из Минобороны РФ, фотоПропал без вести посреди моря: отцу моряка с крейсера "Москва" пришел дикий ответ из Минобороны РФ, фото
Ума не хватило: под Киевом буряты с трех попыток не смогли взломать банкомат, фотофактУма не хватило: под Киевом буряты с трех попыток не смогли взломать банкомат, фотофакт
СБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войныСБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войны
Запрет на въезд в РоSSию высших чинов Японии, включая премьера, «совершенно неприемлем» - Фумио КисидаЗапрет на въезд в РоSSию высших чинов Японии, включая премьера, «совершенно неприемлем» - Фумио Кисида
Делегация ХАМАС прибыла в РоSSию для встречи с Лавровым и Кадыровым — СМИДелегация ХАМАС прибыла в РоSSию для встречи с Лавровым и Кадыровым — СМИ
Беларусь стягивает военную технику к границе с Украиной: фотофактБеларусь стягивает военную технику к границе с Украиной: фотофакт
Вывезли за 9,6 тысячи километров: стала известна судьба 300 мариупольцев, вывезенных в РоSSиюВывезли за 9,6 тысячи километров: стала известна судьба 300 мариупольцев, вывезенных в РоSSию
Путинский пропагандист Соловьев прибыл в Мариуполь: фотофактПутинский пропагандист Соловьев прибыл в Мариуполь: фотофакт
Последние новости
Подгружаем последние новости