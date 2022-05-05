ЕС планирует на этой неделе согласовать нефтяные санкции против РФ

Министр окружающей среды и энергии Франции Барбара Помпили заявила, что 27 стран организации могут достичь согласия по вопросу предложенных энергетических санкций против РФ до конца недели, информирует " Голос Америки ".

"Некоторые страны больше зависят от роSSийской нефти, чем другие, поэтому нам нужно найти решение, которое позволит им согласиться на санкции. Но я считаю, что мы можем этого достичь", - подчеркнула Помпили.

По ее словам, речь идет, в частности, о возможности налаживания потоков транспортировки нефти между европейскими странами.

Министр выразил надежду на достижение согласия до конца недели.

Предложение Европейской комиссии включить в шестой пакет санкций ЕС запрет на импорт нефти из РФ выявило разногласия в ЕС , когда речь идет о готовности стран переориентироваться на альтернативные источники.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что процесс должен быть постепенным и признала, что "это будет нелегко".