ЕС планирует на этой неделе согласовать нефтяные санкции против РФ
Речь идет, в частности, о возможности налаживания потоков транспортировки нефти между европейскими странами, информирует
Министр окружающей среды и энергии Франции Барбара Помпили заявила, что 27 стран организации могут достичь согласия по вопросу предложенных энергетических санкций против РФ до конца недели, информирует "
"Некоторые страны больше зависят от роSSийской нефти, чем другие, поэтому нам нужно найти решение, которое позволит им согласиться на санкции. Но я считаю, что мы можем этого достичь", - подчеркнула Помпили.
По ее словам, речь идет, в частности, о возможности налаживания потоков транспортировки нефти между европейскими странами.
Министр выразил надежду на достижение согласия до конца недели.
Предложение Европейской комиссии включить в шестой пакет санкций ЕС запрет на импорт нефти из РФ выявило разногласия в ЕС, когда речь идет о готовности стран переориентироваться на альтернативные источники.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что процесс должен быть постепенным и признала, что "это будет нелегко".