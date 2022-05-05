ЕС планирует на этой неделе согласовать нефтяные санкции против РФ

Речь идет, в частности, о возможности налаживания потоков транспортировки нефти между европейскими странами, информирует ZN.ua.

Министр окружающей среды и энергии Франции Барбара Помпили заявила, что 27 стран организации могут достичь согласия по вопросу предложенных энергетических санкций против РФ до конца недели, информирует "Голос Америки".

"Некоторые страны больше зависят от роSSийской нефти, чем другие, поэтому нам нужно найти решение, которое позволит им согласиться на санкции. Но я считаю, что мы можем этого достичь", - подчеркнула Помпили.

По ее словам, речь идет, в частности, о возможности налаживания потоков транспортировки нефти между европейскими странами.

Министр выразил надежду на достижение согласия до конца недели.

Предложение Европейской комиссии включить в шестой пакет санкций ЕС запрет на импорт нефти из РФ выявило разногласия в ЕС, когда речь идет о готовности стран переориентироваться на альтернативные источники.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что процесс должен быть постепенным и признала, что "это будет нелегко".


Анна Конюченко, ZN.ua

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