В Макеевке загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов

Огонь охватил четыре резервуара по 5000 тонн каждый.

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области 4 мая загорелась нефтебаза с 20 000 тонн нефтепродуктов.

Огнем охвачены четыре резервуара по 5000 тонн каждый, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Это значит, что топлива во вражеской технике будет на 20 тысяч тонн меньше. По предварительным данным, при пожаре погиб один человек и двое получили ранения", – отметили в Центре.

Пожары на нефтебазах в последнее время часто возникают и в РоSSии. Например, 22 марта возле Нижнего Новгорода вспыхнуло сразу семь бензовозов.