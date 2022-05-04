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2022-05-04
В Макеевке загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов
Огонь охватил четыре резервуара по 5000 тонн каждый.
Фото: скріншот
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области 4 мая загорелась нефтебаза с 20 000 тонн нефтепродуктов.
Огнем охвачены четыре резервуара по 5000 тонн каждый, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Это значит, что топлива во вражеской технике будет на 20 тысяч тонн меньше. По предварительным данным, при пожаре погиб один человек и двое получили ранения", – отметили в Центре.
Пожары на нефтебазах в последнее время часто возникают и в РоSSии. Например, 22 марта возле Нижнего Новгорода вспыхнуло сразу семь бензовозов.