Квин рассказала, когда в Украину вернется посольство США

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что американское посольство может вернуться в Украину уже до конца мая. Об этом она отметила во время состоявшегося во Львове сегодняшнего брифинга .

"Сегодня мой первый день в Украине и это однодневная поездка", – отметила она.

По словам Квин, такие однодневные поездки будут продолжаться еще до двух недель.

"Мы очень надеемся, что условия позволят нам вернуться в Киев до конца месяца", — подчеркнула она.