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2022-05-02
Квин рассказала, когда в Украину вернется посольство США
В течение следующих двух недель она будет прибывать исключительно с однодневными поездками, информирует
© flickr.com / U.S. Embassy
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что американское посольство может вернуться в Украину уже до конца мая. Об этом она отметила
"Сегодня мой первый день в Украине и это однодневная поездка", – отметила она.
По словам Квин, такие однодневные поездки будут продолжаться еще до двух недель.
"Мы очень надеемся, что условия позволят нам вернуться в Киев до конца месяца", — подчеркнула она.
Виктория Хмилевская, ZN.ua