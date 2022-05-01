Армия РоSSии готовит дополнительные рефрижераторы для своих трупов и ждет тысячи новых потерь, – Зеленский

Президент подчеркнул, что каждый роSSийский солдат еще может сохранить свою жизнь – лучше выжить в РоSSии, чем погибнуть на нашей земле.

Армия РоSSии готовит дополнительные рефрижераторы для своих трупов и ждет тысячи новых потерь, – Зеленский
Фото: ДПСУ

Украине известно, что роSSийское командование готовится к новым большим потерям. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения 30 апреля.

Он умышленно рассказал об этом на русском, чтобы это могли понять граждане страны-оккупанта.

"Те подразделения, личный состав которых был полностью уничтожен или существенно ослаблен, в марте и апреле набирают новых людей. Со слабой мотивацией, со слабым опытом. Они просто хотят подобрать нужное количество, чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что власти РФ понимают: тысячи роSSийских солдат будут убиты, тысячи будут ранены в ближайшие недели. РоSSийские командиры лгут, когда пугают ответственностью за отказ воевать, они не рассказывают о подготовке армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не говорят, какие новые плановые потери ожидаются генералами.

"Каждый русский солдат еще может сохранить свою жизнь. Вам лучше выжить в РоSSии, чем погибнуть на нашей земле", – заявил он.

Зеленский добавил, что наши защитники уничтожили уже тысячи танков врага, около 2500 ББМ. У оккупантов еще есть в запасе техника, есть ракеты, но война уже ослабила РФ так, что она вынуждена готовить меньшее количество техники для участия в параде в Москве.

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