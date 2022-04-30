Оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки — аудиоперехват СБУ
Некоторые захватчики готовы как можно быстрее бежать в РоSSию, информирует
РоSSийские захватчики так хотят сбежать из войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки. За такое «ранение» они надеются еще и на денежную компенсацию от РФ. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось
«Да я, блин, думаю е*нуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Либо зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?», – советуется один из захватчиков со своей девушкой.
Она отвечает, что было бы лучше выстрелить себе в ногу. Однако захватчик, очевидно, уже изучил этот вопрос и сказал, что «так не прокатит».
«Это самострел будет, так нельзя!», - говорит оккупант.
«Вот такие «герои» пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в РоSSию», - отметили в СБУ.