Оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки — аудиоперехват СБУ

РоSSийские захватчики так хотят сбежать из войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки. За такое «ранение» они надеются еще и на денежную компенсацию от РФ . Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ .

«Да я, блин, думаю е*нуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Либо зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?», – советуется один из захватчиков со своей девушкой.

Она отвечает, что было бы лучше выстрелить себе в ногу. Однако захватчик, очевидно, уже изучил этот вопрос и сказал, что «так не прокатит».

«Это самострел будет, так нельзя!», - говорит оккупант.