Эстония отправляет в Украину своих саперов

Эстонцы будут помогать украинским саперам на ротационной основе, информирует ZN.ua.

Эстония отправляет в Украину своих саперов
© www.err.ee

В Украину отправляется эстонская команда специалистов по разминированию для помощи украинским коллегам в ликвидации последствий вторжения РФ, сообщает ERR.

В команде пять специалистов, у них три автомобиля. Периодически будет производиться ротация.

Эстонцы будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорвавшихся боеприпасов, но уже не ведутся активные боевые действия.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Блок рекламы


Похожие новости
По факту нападения на Украину в рамках Римского статута привлечь Путина к ответственности в МКС невозможно — ШулякПо факту нападения на Украину в рамках Римского статута привлечь Путина к ответственности в МКС невозможно — Шуляк
С начала вторжения в Украину РФ потеряла уже около 23 200 военных и 190 самолетов — Генштаб ВСУС начала вторжения в Украину РФ потеряла уже около 23 200 военных и 190 самолетов — Генштаб ВСУ
"Всю Украину вытравить до самого Львова": оккупанты не стесняются своих целей на войне"Всю Украину вытравить до самого Львова": оккупанты не стесняются своих целей на войне
Несколько стран призывают своих граждан немедленно покинуть ПриднестровьеНесколько стран призывают своих граждан немедленно покинуть Приднестровье
Состоялся еще один обмен пленными, Украина освободила 45 своих граждан, - ВерещукСостоялся еще один обмен пленными, Украина освободила 45 своих граждан, - Верещук
"Мы это так просто не оставим": в Казахстане ответили кремлевским холуям, поддержав Украину"Мы это так просто не оставим": в Казахстане ответили кремлевским холуям, поддержав Украину
Шольц долго сопротивлялся: в Германии проголосовали за быстрые поставки тяжелого вооружения в УкраинуШольц долго сопротивлялся: в Германии проголосовали за быстрые поставки тяжелого вооружения в Украину
Прокурор Гаагского трибунала планирует посетить Украину сноваПрокурор Гаагского трибунала планирует посетить Украину снова
Гаубицы дальнего действия прибывают из США в Украину - ПентагонГаубицы дальнего действия прибывают из США в Украину - Пентагон
Украина должна выгнать оккупантов со всех своих территорий, в том числе и Крыма — ТрассУкраина должна выгнать оккупантов со всех своих территорий, в том числе и Крыма — Трасс
Последние новости
Подгружаем последние новости