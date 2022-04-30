Эстония отправляет в Украину своих саперов

В Украину отправляется эстонская команда специалистов по разминированию для помощи украинским коллегам в ликвидации последствий вторжения РФ, сообщает ERR .

В команде пять специалистов, у них три автомобиля. Периодически будет производиться ротация.

Эстонцы будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорвавшихся боеприпасов, но уже не ведутся активные боевые действия.