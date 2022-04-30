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2022-04-30
Эстония отправляет в Украину своих саперов
Эстонцы будут помогать украинским саперам на ротационной основе, информирует
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В Украину отправляется эстонская команда специалистов по разминированию для помощи украинским коллегам в ликвидации последствий вторжения РФ, сообщает
В команде пять специалистов, у них три автомобиля. Периодически будет производиться ротация.
Эстонцы будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорвавшихся боеприпасов, но уже не ведутся активные боевые действия.
Анастасия Дэйна, ZN.ua