РоSSийские ракеты над украинскими АЭС могут привести к новой ядерной аварии, – МАГАТЭ

В Украине в активном режиме находятся семь энергоблоков на четырех станциях.

РоSSийские ракеты над украинскими АЭС могут привести к новой ядерной аварии, – МАГАТЭ
Фото: Укрінформ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси заявил, что роSSийские ракеты над атомными электростанциями в Украине могут вызвать ядерную аварию. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Украина официально проинформировала МАГАТЭ о том, что 16 апреля 2022 камера видеонаблюдения зафиксировала полет ракеты непосредственно над Южноукраинской АЭС. Комментируя это, Гросси заявил: "МАГАТЭ изучает доказательства, и если они подтвердятся, этот инцидент будет иметь очень серьезные последствия. Если бы такая ракета изменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС и привести к ядерной аварии".

Он также сообщил, что был опубликован доклад, в котором представлены выводы по ситуации с атомной электроэнергией в Украине в целом. В настоящее время из 15 энергоблоков, имеющихся в стране, в рабочем режиме остаются семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южноукраинской АЭС. Восемь других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с гендиректором МАГАТЭ уровень ядерной угрозы, спровоцированной Россией.

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