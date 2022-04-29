РоSSийские ракеты над украинскими АЭС могут привести к новой ядерной аварии, – МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси заявил, что роSSийские ракеты над атомными электростанциями в Украине могут вызвать ядерную аварию. Об этом сообщает пресс-служба ООН .

Украина официально проинформировала МАГАТЭ о том, что 16 апреля 2022 камера видеонаблюдения зафиксировала полет ракеты непосредственно над Южноукраинской АЭС. Комментируя это, Гросси заявил: "МАГАТЭ изучает доказательства, и если они подтвердятся, этот инцидент будет иметь очень серьезные последствия. Если бы такая ракета изменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС и привести к ядерной аварии".

Он также сообщил, что был опубликован доклад, в котором представлены выводы по ситуации с атомной электроэнергией в Украине в целом. В настоящее время из 15 энергоблоков, имеющихся в стране, в рабочем режиме остаются семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южноукраинской АЭС. Восемь других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.