"Тогда они о чем-то задумаются": Филатов рассказал, когда закончиться война

"Тогда они о чем-то задумаются": Филатов рассказал, когда закончиться война

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, когда по его мнению закончится война.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. После неудачи на севере Украины враг сконцентрировал свои силы на юге и востоке. И хоть до Днепра оккупанты не дошли, но постоянно обстреливают город. Мэд Днепра Борис Филатов в интервью для "НВ" рассказал, когда по его мнению, закончится война.

Борис Филатов

"Считаю, что следует надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Поэтому я думаю, что эта война надолго. Ведь захватчикам нужно показывать своему «глубинному народу» какой-то результат, а не удается. Поэтому мы все должны стиснуть зубы и понять, что рано это не кончится. Когда мы убьем их 100 тыс. человек, тогда они о чем-то задумаются", - отметил Филатов.

Также Борис Альбертович отметил, что после войны Украина будет совсем другой. И ее нужно построить на правде и справедливости.


Артём Батечко, politeka.net

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