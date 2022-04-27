Спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии посетили Гостомель и Ирпень

Они пообещали и дальше поддерживать Украину .

Глава Верховной Радиы Руслан Стефанчук, а также спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии – Флорин Кицу, Талат Джафери и Ирэн Келин посетили Гостомель и Ирпень.

Об этом сообщила пресс-служба Рады.

"Спикеры парламентов Румынии, Северной Македонии и Швейцарии и дальше будут поддерживать Украину. Об этом они сказали, когда своими глазами увидели Гостомель и Ирпень", - написал Стефанчук в Telegram-канале.

По его словам, спикеры готовы помогать Украине на двустороннем и международном уровнях, усиливать санкционное давление на РоSSию, приобщаться к восстановлению независимой, суверенной, процветающей Украины.

Напомним, Ирпень является одним из наиболее пострадавших городов Киевской области. От роSSийских войск его освободили 28 марта. В настоящее время в городе восстанавливают автомобильное сообщение и электроснабжение. Для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений необходим 1 миллиард долларов.