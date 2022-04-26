РФ пытается привлечь к войне против Украины курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне - ГУР

РоSSийские оккупанты пытаются привлечь к войне против Украины курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Состав оккупационной армии в ближайшее время могут пополнить слушатели Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), проходящие стажировку на территории Ливии. Командование академии принимает меры по возвращению слушателей на территории РФ и привлечению их к боевым действиям против Украины", - отметили в ГУР.

Там добавили, что россияне ищут военных, которые могут согласиться поучаствовать в войне. С этой целью оккупанты идут на уменьшение состава роSSийской группировки на территории Сирийской арабской республики.

"В последние дни в данной группировке провели организационно-штатные изменения. Следовательно, в тактической группировке "Алеппо" было сокращено 200 должностей. Ожидается, что по возвращении сокращенных военнослужащих, они сразу будут направлены в районы ведения боевых действий", - сообщили в управлении.

Украинские военные отметили, что роSSийское военное командование проявляет значительный интерес к военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии и Чечни.

"В настоящее время активно проводятся мероприятия по привлечению их в состав оккупационной армии. Основные регионы, где проведение мобилизационной кампании: Краснодарский край, Пермский край, Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Эти действия сопровождаются мощной пропагандистской кампанией по «нацистскому/карательному» режиму в Украине. Также весомым остается материально-финансовый аспект, что в условиях ограничительных санкций США и стран мероприятия ощутимо для населения РФ ", - уточнили в ГУР.

Также подтверждается информация, что участники боевых действий на территории Украины дополнительно мотивируют возможностью улучшить свое материальное положение за счет "трофеев".