В Украину из США прибыли первые 155-мм гаубицы M777: что про них известно
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявил, что американские гаубицы калибра 155 мм M777 уже находятся в Украине.
Об этом сообщает корреспондент FoxNews Дженнифер Гриффин.
Сегодня в нашей стране находится уже 18 гаубиц, 7 единиц находятся на этапе подготовки. В ближайшее время еще 72 гаубицы прибудут в Украину, информирует
Остин отметил, что подготовлено уже полсотни украинских артиллеристов. Такое же количество военнослужащих скоро пройдет 6-дневный учебный курс.
Обученные американскими инструкторами операторы должны передать свои знания другим украинским артиллеристам.
Технические характеристики
Масса – 4200 кг
Длина 9,5-10,7 м (транспортировка, боевое положение)
Длина ствола – 5,08 м
Расчет – 8 человек (минимальный – 5 человек)
Калибр – 155 мм
Снаряды – M107, M795, ERFB, M982
Угол подъема ствола – от 0° до +71,7°
Скорострельность – 2 выстрела/мин (нормальная), 7 выстрелов/мин (максимальная)
Начальная скорость – 827 м/с
Эффективная дальность стрельбы – 24-40 км (в зависимости от снаряда)
M777 использует цифровую систему управления огнем, которая кроме повышения точности стрельбы обычными снарядами, позволяет использовать управляемые высокоточные снаряды M982 Excalibur с инерционной и GPS системой наведения, поэтому их можно применять вблизи гражданских объектов.
Гаубицу используют армии Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Колумбии. Но большинство систем стоят на вооружении армии и Корпуса морской пехоты США.