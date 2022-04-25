В Украину из США прибыли первые 155-мм гаубицы M777: что про них известно

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявил, что американские гаубицы калибра 155 мм M777 уже находятся в Украине.

Об этом сообщает корреспондент FoxNews Дженнифер Гриффин.

Сегодня в нашей стране находится уже 18 гаубиц, 7 единиц находятся на этапе подготовки. В ближайшее время еще 72 гаубицы прибудут в Украину, информирует Апостроф .

Остин отметил, что подготовлено уже полсотни украинских артиллеристов. Такое же количество военнослужащих скоро пройдет 6-дневный учебный курс.

Обученные американскими инструкторами операторы должны передать свои знания другим украинским артиллеристам.

Технические характеристики

Масса – 4200 кг

Длина 9,5-10,7 м (транспортировка, боевое положение)

Длина ствола – 5,08 м

Расчет – 8 человек (минимальный – 5 человек)

Калибр – 155 мм

Снаряды – M107, M795, ERFB, M982

Угол подъема ствола – от 0° до +71,7°

Скорострельность – 2 выстрела/мин (нормальная), 7 выстрелов/мин (максимальная)

Начальная скорость – 827 м/с

Эффективная дальность стрельбы – 24-40 км (в зависимости от снаряда)

M777 использует цифровую систему управления огнем, которая кроме повышения точности стрельбы обычными снарядами, позволяет использовать управляемые высокоточные снаряды M982 Excalibur с инерционной и GPS системой наведения, поэтому их можно применять вблизи гражданских объектов.