В Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижня

Наприкінці поточного тижня Україну заллє дощами, а температура повітря опуститься до +4°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Апостроф .

У неділю, 18 вересня, на всій території України, за винятком Криму, будуть дощі - на півострові погода буде без істотних опадів. Температура повітря вдень +10...+28°C, а вночі - від +7 до +18°C.

У понеділок, 19 вересня, дощі будуть на заході та півночі країни - на сході, півдні та в центрі погода обіцяє бути безхмарною. Вночі температура повітря становитиме +4...+15°C, а вдень - +10...+23°C.