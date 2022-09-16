Дощі, штормовий вітер та тумани: в Україні у вихідні очікується по-справжньому осіння погода

Цього року осінь в Україні настала чітко за календарем і найближчі вихідні не стануть винятком – на більшості території України очікуються незначні опади та тумани, інформує Апостроф.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Telegram-каналі.

"17-18 вересня переважатиме волога погода - як не дощі, то тумани з серпанками", - написала вона, зазначивши, що паління листя при такій погоді взагалі недопустиме, оскільки таке повітря особливо шкідливе довкілля.

Також, зазначається, що у суботу, 17 вересня суха погода переважатиме на Волині та Рівненщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті територій у суботу періодично очікується невеликий або помірний дощ.

У той же час, у неділю дощів стане ще більше і вони будуть інтенсивнішими.

"Волога погода охопить практично всю Україну - прискаче з південного заходу циклон Relli", - розповіла синоптик.

У суботу, 17 вересня, на заході України похолодає до +14+18 градусів, а у північних областях очікується +15+18 градусів. У центральних областях при цьому буде +14+19 градусів, на Полтавщині та у Дніпрі з районами +16+21 градусів. На сході буде дещо тепліше - +20+24 градуси.

У неділю, 18 вересня, суттєве похолодання очікується на заході України – максимальна температура буде +7+12 градусів. Найтепліше у цей день буде у південній частині - +24+29 градусів, а також на сході - +24+28. У той же час, на Житомирщині та Київщині термометри покажуть +13+15 градусів.

У столиці на вихідних очікується дощ, відповідно і стрибки атмосферного тиску. Температура повітря при цьому буде коливатися від 13 до 18 градусів.

Наталія Діденко також зазначила, що у неділю на всій території України очікується сильний штормовий південний вітер.


Марія Швець, Апостроф





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