В Україні підморозить до -3 градусів: прогноз на 6 та 7 вересня

В Україну прийшло похолодання. Сьогодні і завтра на півночі та сході країни стовпчики термометра опустяться вночі до мінусової температури.

Про це пише "Апостроф" з посиланням на дані Українського гідрометцентру, інформує Апостроф .

У вівторок, 6 вересня, у Чернігівській, Сумській та Луганській областях температура вночі покаже -1...-3 градуси. Вдень у цих регіонах буде від +14 до +17 градусів.

На заході температура вдень коливатиметься від +15 до +22, а вночі не опуститься нижче +7°С. У центральних областях, включаючи Київ, температура вдень досягне +15...+17°, а вночі - +5... +7°.

На півдні збережеться майже літня погода, температура повітря підніметься до максимальних 21-22°, а вночі очікується +8...+13.

На всій території України буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 7 вересня, на Сумщині та Чернігівщині вночі потеплішає і температура повітря "підстрибне" до +3...+5°. Вдень у Сумській та Чернігівській областях очікується +14...+16°.

Холодний фронт переміститься на південний схід і досягне Харківської та Донецької областей, включаючи Луганську. Вдень у цих регіонах очікується від +15 до +19°, а вночі температура впаде до -1...-3.

Також похолодає вночі й на заході країни, до 4...6 градусів із позначкою "плюс". Вдень температура досягне там +19...+23°.

У центральних регіонах вдень очікується 16...19 градусів, а вночі - від +3 до +6°.

На півдні утримається хмарна погода з температурою вдень +19...+23, вночі +8...+12. На решті території країни буде сонячно.