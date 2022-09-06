В Україні підморозить до -3 градусів: прогноз на 6 та 7 вересня

В Україну прийшло похолодання. Сьогодні і завтра на півночі та сході країни стовпчики термометра опустяться вночі до мінусової температури.

Про це пише "Апостроф" з посиланням на дані Українського гідрометцентру, інформує Апостроф.

У вівторок, 6 вересня, у Чернігівській, Сумській та Луганській областях температура вночі покаже -1...-3 градуси. Вдень у цих регіонах буде від +14 до +17 градусів.

На заході температура вдень коливатиметься від +15 до +22, а вночі не опуститься нижче +7°С. У центральних областях, включаючи Київ, температура вдень досягне +15...+17°, а вночі - +5... +7°.

На півдні збережеться майже літня погода, температура повітря підніметься до максимальних 21-22°, а вночі очікується +8...+13.

На всій території України буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 7 вересня, на Сумщині та Чернігівщині вночі потеплішає і температура повітря "підстрибне" до +3...+5°. Вдень у Сумській та Чернігівській областях очікується +14...+16°.

Холодний фронт переміститься на південний схід і досягне Харківської та Донецької областей, включаючи Луганську. Вдень у цих регіонах очікується від +15 до +19°, а вночі температура впаде до -1...-3.

Також похолодає вночі й на заході країни, до 4...6 градусів із позначкою "плюс". Вдень температура досягне там +19...+23°.

У центральних регіонах вдень очікується 16...19 градусів, а вночі - від +3 до +6°.

На півдні утримається хмарна погода з температурою вдень +19...+23, вночі +8...+12. На решті території країни буде сонячно.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
В Україну увірветься скандинавський антициклон: коли чекати на похолоданняВ Україну увірветься скандинавський антициклон: коли чекати на похолодання
Магнітні бурі у вересні: вчені назвали небезпечні дніМагнітні бурі у вересні: вчені назвали небезпечні дні
На вихідні готуйте парасольки: якою буде погода 5-11 вересня, з'явився прогнозНа вихідні готуйте парасольки: якою буде погода 5-11 вересня, з'явився прогноз
Дощі та похолодання до +7 градусів уночі: погода в Україні на вихідніДощі та похолодання до +7 градусів уночі: погода в Україні на вихідні
Народний синоптик розповів, коли чекати на заморозки та бабине літо в УкраїніНародний синоптик розповів, коли чекати на заморозки та бабине літо в Україні
Блок рекламы


Похожие новости
На вихідні готуйте парасольки: якою буде погода 5-11 вересня, з'явився прогнозНа вихідні готуйте парасольки: якою буде погода 5-11 вересня, з'явився прогноз
Синоптики попереджають про заморозки по Україні до -5°Синоптики попереджають про заморозки по Україні до -5°
Похолодає до 7 градусів: Гідрометцентр розповів про погоду у понеділокПохолодає до 7 градусів: Гідрометцентр розповів про погоду у понеділок
Дощі плюс хмарність: карти та прогноз погоди в Україні на 4-5 вересняДощі плюс хмарність: карти та прогноз погоди в Україні на 4-5 вересня
Народний синоптик розповів, коли чекати на заморозки та бабине літо в УкраїніНародний синоптик розповів, коли чекати на заморозки та бабине літо в Україні
Дощі та похолодання до +7 градусів уночі: погода в Україні на вихідніДощі та похолодання до +7 градусів уночі: погода в Україні на вихідні
У вересні похолодає до +5: прогноз погоди у Києві на кожен деньУ вересні похолодає до +5: прогноз погоди у Києві на кожен день
Погода знову різко погіршиться в Україні, оголошено І рівень небезпеки: які області під загрозоюПогода знову різко погіршиться в Україні, оголошено І рівень небезпеки: які області під загрозою
Скільки ще в Україні буде суха погода: народний синоптик назвав чітку датуСкільки ще в Україні буде суха погода: народний синоптик назвав чітку дату
В Україну повернуться грози з дощами: прогноз і карти погоди до кінця тижняВ Україну повернуться грози з дощами: прогноз і карти погоди до кінця тижня
Последние новости
Подгружаем последние новости