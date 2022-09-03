Дощі та похолодання до +7 градусів уночі: погода в Україні на вихідні

У перші вихідні вересня синоптики прогнозують прохолодну, вітряну, дощову погоду на більшій частині території України, інформує Апостроф.

Про це повідомляють фахівці Укргідрометцентру.

3 вересня вночі у більшості західних областях, а також на Вінниччині очікуються дощі, подекуди сильні. Протягом дня дощитиме також у центрі, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, більшості південних областях. Подекуди можливі грози. На решті території буде сухо. Вітер здебільшого буде північно-східного напрямку, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви до 20 м/с.

Температура вночі на півночі +6...+8 градусів, на заході, сході та в центрі +7...+12°, на півдні країни до 15°. Протягом дня на півночі очікується +16...+18 С°, на заході та в центрі +18...+20 С°, у Вінниці буде холодніше +14...+16°, на сході +20...25 С°, у південній частині +22...+24°.

4 вересня на сході дощі, місцями грози, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликі короткочасні дощі. На решті території - без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі на заході, сході та півдні +8...+12 С°, на півночі +8...+10 градусів, у центрі +7...+9 С°. Удень +17...+20° на заході, у центрі +17...+19 С°, на сході +15...18 С°, на Закарпатті до 24 С°, у південній частині вдень +19...+22 С°.

У Києві на вихідних буде сухо. 3 вересня температура вночі +8...+10 С°, вдень +17...+29 С°. 4 вересня температура вночі +9...+11 С°, вдень +18...+20 С°.
Вітер північно-східний від 5 до 12 м/с.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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