Коли у Києві припиняться дощі та трохи потеплішає: прогноз на два тижні

У найближчі два тижні в столиці України припиняться дощі і стане трохи тепліше.

Про це повідомляє портал The Weather Channel, інформує Апостроф .

У понеділок, 8 серпня та вівторок, 9 серпня, у Києві будуть дощі, місцями зливи. Але вже з середи, 10 серпня, погода у столиці змінюватиметься – мешканцям та гостям Києва варто очікувати мінливої хмарності та сонячної погоди.

Температура повітря в ці дні коливатиметься від +23 до +29 ° C вдень та від +15 до 18 ° C - вночі.



