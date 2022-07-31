В Україні припікатиме до +37: прогноз на два тижні

Синоптики дали прогноз погоди на найближчі два тижня - з 31 липня по 13 серпня, у містах України. У деяких з них буде майже сім днів з 14-ти дощити, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Gismeteo.

В Одесі температура повітря за два тижні буде коливатися від +28 до +31. Водночас буде лише один ясний день - 9 серпня, два дні дощитиме - 1 та 8 серпня, решта днів - мінлива хмарність.

В Ужгороді прогнозується лише два сонячні дні - 4 та 5 серпня, шість днів дощів - 31 липня із грозою, 1, 9, 11-13 серпня, решта днів - мінлива хмарність. Температура повітря буде стрибати від +22 до +37 градусів. Найхолодніший день - 9 серпня, найтепліший - 13 серпня.

У Харкові температура повітря за два тижні буде від +26 до +32 градуси. Очікується лише один безхмарний день - 31 липня, сім днів дощів, місцями з грозами - 2-4, 8-9, 12-13 серпня, інші дні - мінлива хмарність.

У Запоріжжі погода буде дуже спекотною та матиме лише два прохолодних дні, коли буде +25 градусів з дощами та грозами - 3 та 4 серпня. Решта днів температура коливатиметься від +30 до +34. Майже рівну кількість днів буде без опадів та з дощами. Дощ очікується 1-5 та 8 серпня.

У Дніпрі синоптики прогнозують шість днів дощів, два з яких будуть з грозами - 1-5 та 8 серпня. Найнижча температура повітря очікується 3 та 4 серпня - до +24 та +20 відповідно. Решта дні будуть спекотними, від +31 до+33 градуси.

У Чернігові буде вісім днів із дощем - 1-5, 7 із грозами, 9-10 серпня. Тоді температура впаде до +23 градусів, решта днів будуть з мінливою хмарністю, +27...+29 градусів тепла.

У Сумах очікується шість днів із дощем - 2-4 числа з грозами, 7-10 серпня. Найнижча температура повітря сягатиме +21 градус 3 серпня. Решта днів будуть +26...+30 градусів.

У Львові шість днів дощитиме - 31 липня, 2, 7, 9-10, 12 серпня. Водночас 15, 1-13 серпня будуть найспекотнішими за два тижня днями до +30...+34 градуси. Решта днів буде +18...+28 градусів тепла.

У Києві очікується сім днів із дощем - 1-4 числа переважно з грозами, 7, 9-10 серпня. Температура повітря буде коливатися від +23 до +32 градуси.

У Миколаєві чотири дні дощитиме - 1, 5, 7-8 серпня. Всі два тижні буде спекотна погода до +37 градусів тепла. Найнижча температура очікується 4 серпня до +28 градусів.

У Вінниці очікується шість днів із дощем - 1-3, 7, 9-10 серпня. Температура повітря буде коливатися від +21 (7 серпня) до +33 градусів (13 серпня).