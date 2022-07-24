Спека в Україні спаде: якою буде погода у понеділок
Спека, яка накрила значну частину України у вихідні, починає спадати, у понеділок, 25 липня, місцями пройдуть дощі.
Про це свідчать дані метеорологічного сайту Ventusky, інформує
У понеділок спека збережеться лише на частині Донбасу, де стовпчики термометрів піднімуться до 27-30 градусів тепла. У ряді південних та західних регіонів – 25-27 зі знаком "плюс". На більшій частині території країни очікується 19-24 градуси.
Вдень 25 липня дощі прогнозуються у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській областях.
Увечері опади можливі у Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Раніше "Апостроф" розповідав, що в останній місяць літа погода порадує українців сонячними днями, однак у другу частину серпня очікуються дощі та сильні зливи.