"Пекло" в Україні затягнеться - у вересні вдарить 41-градусна спека: карта погоди

Аномальна спека, яка випробовує українців цього літа, не має наміру здаватися і на початку осені. Так, у вересні спека повернеться та вдарить із новою силою до +41 градуса.

Про це свідчать дані від метеорологічного сайту Ventusky.

1 вересня 2022 року принесе осінь лише на календарях. У цей час температура повітря складе 39 градусів. Найгарячішим повітря буде на Півдні, у Криму та в деяких центральних областях.

2 вересня ситуація сильно не покращиться, у деяких регіонах країни температура все також майже досягатиме +40 градусів.

3 вересня на Півдні України температура повітря становитиме 40 градусів зі знаком "плюс", інформує Апостроф .

5 вересня так само "пекельно" буде на Півдні та Сході України, температура перевищить 40 градусів спеки. Трохи свіжішим повітря буде у західних регіонах, а також – у Чернігівській області.

Зазначимо, цього року Європа зіштовхнулася із тепловими хвилями, які стали прямим наслідком кліматичних змін. Спека стала вбивчою у буквальному значенні слова, у багатьох країнах загинули люди.