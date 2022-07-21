В Україні стовпчик термометра поповзе вгору: свіжий прогноз до кінця тижня

Зараз в Україні спостерігається комфортна літня погода: теплі повітряні маси, короткочасні дощі та мінлива хмарність. Однак з кожним днем цього тижня температура повітря підвищуватиметься й досягатиме +33 градусів, інформує Апостроф .

Про прогноз погоди на тиждень повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода 21 липня

У четвер на більшості території України вдень буде мінлива хмарність, але дощі з грозами теж очікуються, а саме в східних, півчніх регіонах та в Полтавській області. Уночі на заході, сході, півночі та в центрі країни буде від +11 до +15 градусів, тоді як вдень стовпчик термометра підніметься до +20+28 градусів. Водночас на Закарпатті вдень очікується до +34 градусів. На півдні дещо тепліше: уночі +15+19, а вдень до +29 градусів.

Погода 22 липня

У п'ятницю у більшості регіонів очікується мінлива хмарність, а на сході та в Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях дощі з грозами. У західних регіонах уночі +13+16 градусів, удень +29+33 (на Закарпатті до +36 градусів). У східних, північних та частині центральних уночі +13+16 градусів, а денна температура ледь сягатиме +25 градусів. Водночас на півдні та частині центру вночі +15+19, удень +26+29 градусів.

Погода 23 липня

У суботу в Україні переважатиме сонячна погода з мінливою хмарністю та високими денними температурами. Дощі очікуються лише в східних областях. У західних та південних регіонах уночі температура повітря буде на рівні +15+20 градусів, а вдень близько +27+33 градусів (на Закарпатті до +36 градусів). У північних, центральних та східних регіонах уночі +13+16, удень +25+28 градусів.

Погода 24 липня

У неділю дощі з грозами буквально ввірвуться в Україні із Заходу, тоді як на Лівобережжі зберігатиметься сонячна погода. На всьому Правобережжі та в Чернігівській області унаслідок дощів уночі +14+19 градусів, удень від +22 до +33 у залежності від області. Водночас на Лівобережжі вночі +13+16, а вдень повітря прогріється до +30 градусів.