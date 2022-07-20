"Температурний апокаліпсис": Європу накрила аномальна спека

У Британії було зафіксовано рекордну температуру.

Температура в деяких країнах Європи досягла рекордних значень
© depositphotos / ridofranz

На Західну Європу обрушилася спека, синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів можуть піднятися ще вище. Як повідомляє ВВС, поточну ситуацію метеорологи вже назвали «температурним апокаліпсисом». Розпечені потоки повітря рухаються на північ континенту.

Вівторок, 19 липня, став найспекотнішим днем в історії Великої Британії. Ще до полудня у графстві Суррей температура досягла 39,1 градуса Цельсія, побивши попередній рекорд у 38,7 градуса, встановлений у Кембриджі у 2019 році. Пізніше у Хітроу зафіксували температуру 40,2 градуса Цельсія.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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