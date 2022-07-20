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2022-07-20
"Температурний апокаліпсис": Європу накрила аномальна спека
У Британії було зафіксовано рекордну температуру.
На Західну Європу обрушилася спека, синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів можуть піднятися ще вище. Як
Вівторок, 19 липня, став найспекотнішим днем в історії Великої Британії. Ще до полудня у графстві Суррей температура досягла 39,1 градуса Цельсія, побивши попередній рекорд у 38,7 градуса, встановлений у Кембриджі у 2019 році. Пізніше у Хітроу зафіксували температуру 40,2 градуса Цельсія.
Фаїна Вауліна, ZN.ua