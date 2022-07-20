Дощі зі спекою до +31: карта та прогноз погоди в Україні 20 липня
В Україні 20 липня синоптики прогнозують суху та спекотну погоду, окрім півночі та північного сходу.
Про це інформують фахівці Українського гідрометцентру, інформує
Так, на більшій частині території країни протягом дня буде без опадів. У північних та північно-східних регіонах вдень можливі короткочасні дощі, місцями з грозами.
Температура повітря вночі коливатиметься у межах +11...+16 градусів, вдень буде на рівні +22...+27 градусів. На Прикарпатті, Закарпатті, в Одеській та Миколаївській областях стовпчики термометрів показуватимуть +28...+33 °C.
Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 метрів за секунду.
У Києві та області 20 липня вночі буде без опадів, а вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Температура повітря на Київщині вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів. У столиці вночі буде +13...+15 градусів, вдень +24...+26.
Вітер - північно-західного напрямку, до 12 метрів за секунду.