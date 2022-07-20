Дощі зі спекою до +31: карта та прогноз погоди в Україні 20 липня

В Україні 20 липня синоптики прогнозують суху та спекотну погоду, окрім півночі та північного сходу.

Про це інформують фахівці Українського гідрометцентру, інформує Апостроф .

Так, на більшій частині території країни протягом дня буде без опадів. У північних та північно-східних регіонах вдень можливі короткочасні дощі, місцями з грозами.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +11...+16 градусів, вдень буде на рівні +22...+27 градусів. На Прикарпатті, Закарпатті, в Одеській та Миколаївській областях стовпчики термометрів показуватимуть +28...+33 °C.

Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 метрів за секунду.

У Києві та області 20 липня вночі буде без опадів, а вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря на Київщині вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів. У столиці вночі буде +13...+15 градусів, вдень +24...+26.

Вітер - північно-західного напрямку, до 12 метрів за секунду.