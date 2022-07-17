В Україні погода буде без аномалій: прогноз синоптиків на найближчі дні

Останнім часом погода в Україні дивує аномаліями та різкими контрастами – то пекельна африканська спека, то сильні зливи. Але наступний тиждень має принести в життя українців спокійну погоду без різких температурних перепадів та несподіванок, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані синоптиків Роgoda.meta.

У понеділок середня температура повітря становитиме + 22- + 23 градуси, найхолодніше - у Сумах ( +17 ), опади не очікуються. В Ужгороді небо затягнеться хмарами.

У вівторок, 19 липня, в Україні також без опадів і сильної спеки. Найтепліше буде в Ужгороді, де повітря прогріється до +29, в Одесі та області вдень буде +27, у Херсоні – +28. Найхолодніше буде мешканцям Чернігова, де денна температура становитиме лише 16 градусів зі знаком "плюс".

У середу в Україну нарешті прийде комфортне літо. Мешканцям Ужгорода буде найспекотніше - там температура прогріється до +33. На Півдні країни також буде сонячно та спекотно. Одеса - +29, Херсон та Миколаїв +30. У столиці буде мінлива хмарність, а температура повітря становитиме 25 градусів зі знаком "плюс".

У четвер, 21 липня, до Ужгорода вже прийде сильна хмарність, а на температурного "аутсайдера" цього тижня, Чернігів, чекають дощі. Найхолодніше в Сумах, де вдень буде лише 15 градусів зі знаком "плюс". У Харкові буде лише 17, а на Півдні та в Криму середня температура повітря вдень становитиме 27 градусів.

П'ятниця в Україні також буде сухою та малохмарною. Традиційно, найспекотніше буде в Ужгороді, Одесі, Херсоні, Миколаєві. В решті регіонів температура буде комфортною - до 27 градусів. У Києві - 25 градусів тепла, невелика хмарність.


Інна Погрібна, Апостроф





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