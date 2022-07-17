Погода в Україні вируватиме: прогноз синоптиків на неділю

У неділю, 17 липня, в Україні очікуються зливи з грозами, град та шквали.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, інформує Апостроф.

Так, вдень синоптики прогнозують грозові дощі у Волинській та Рівненській областях, у центральних, північних та східних регіонах країни. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях пройдуть невеликі дощі. Водночас у нічний час опади накриють усю Україну. Вітер північно-західний до 7-12 м/с.

Що стосується температурних показників, на Півдні, Сході, у Дніпропетровській та Закарпатській областях повітря прогріється до +27… +30 градусів. На решті території очікуються комфортні +20…+24.

У Києві синоптики обіцяють короткочасний дощ, можлива гроза. Столичні термометри вночі покажуть +12…+14 градусів, удень – близько 20. По області очікується у темний час доби +9…+14, вдень +17…+22 градуси.


Маргарита Лепс, Апостроф





Интересные новости
Дощі з грозами та спека до +30: погода в Україні на 15 липняДощі з грозами та спека до +30: погода в Україні на 15 липня
Похолодає до +16: Київ зачепить суворий циклон, деталі нового прогнозуПохолодає до +16: Київ зачепить суворий циклон, деталі нового прогнозу
Літнє тепло повертається до України, але не без винятків: прогноз погоди на 14 липняЛітнє тепло повертається до України, але не без винятків: прогноз погоди на 14 липня
Якою буде зима в Україні: синоптики озвучили тривожний прогноз, до чого готуватисьЯкою буде зима в Україні: синоптики озвучили тривожний прогноз, до чого готуватись
На Україну насувається "пекло" в +42 градуси: де і коли очікувати аномальну спекуНа Україну насувається "пекло" в +42 градуси: де і коли очікувати аномальну спеку
Блок рекламы


Похожие новости
Штормове попередження та грози: погода в Україні суттєво зіпсується перед вихіднимиШтормове попередження та грози: погода в Україні суттєво зіпсується перед вихідними
Дощі з грозами та спека до +30: погода в Україні на 15 липняДощі з грозами та спека до +30: погода в Україні на 15 липня
Погода "розділить" Україну на дві частини: де буде +20, а де спека в +31Погода "розділить" Україну на дві частини: де буде +20, а де спека в +31
Літнє тепло повертається до України, але не без винятків: прогноз погоди на 14 липняЛітнє тепло повертається до України, але не без винятків: прогноз погоди на 14 липня
Похолодає до +16: Київ зачепить суворий циклон, деталі нового прогнозуПохолодає до +16: Київ зачепить суворий циклон, деталі нового прогнозу
Температура повітря в Україні різко опуститься: прогноз погоди на День Петра та ПавлаТемпература повітря в Україні різко опуститься: прогноз погоди на День Петра та Павла
Зливи та похолодання до +9: карта погоди в Україні 11 липняЗливи та похолодання до +9: карта погоди в Україні 11 липня
Якою буде зима в Україні: синоптики озвучили тривожний прогноз, до чого готуватисьЯкою буде зима в Україні: синоптики озвучили тривожний прогноз, до чого готуватись
Київ накриє потужна хвиля спеки до +40: прогноз до середини серпняКиїв накриє потужна хвиля спеки до +40: прогноз до середини серпня
Температура повітря різко опуститься, але не скрізь: прогноз погоди на неділюТемпература повітря різко опуститься, але не скрізь: прогноз погоди на неділю
Последние новости
Подгружаем последние новости