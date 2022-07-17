Погода в Україні вируватиме: прогноз синоптиків на неділю

У неділю, 17 липня, в Україні очікуються зливи з грозами, град та шквали.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, інформує Апостроф .

Так, вдень синоптики прогнозують грозові дощі у Волинській та Рівненській областях, у центральних, північних та східних регіонах країни. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях пройдуть невеликі дощі. Водночас у нічний час опади накриють усю Україну. Вітер північно-західний до 7-12 м/с.

Що стосується температурних показників, на Півдні, Сході, у Дніпропетровській та Закарпатській областях повітря прогріється до +27… +30 градусів. На решті території очікуються комфортні +20…+24.

У Києві синоптики обіцяють короткочасний дощ, можлива гроза. Столичні термометри вночі покажуть +12…+14 градусів, удень – близько 20. По області очікується у темний час доби +9…+14, вдень +17…+22 градуси.