Київ накриє потужна хвиля спеки до +40: прогноз до середини серпня

Погода у Києві після рекордної спеки знову на якийсь час стане свіжою та приємною, але це не триватиме довго. До столиці прийде воістину "пекельна" спека, яка змусить мешканців столиці серйозно попітніти.

Про це свідчить прогноз прогнозу синоптиків gismeteo.

До 19 червня температура повітря у столиці варіюватиметься від 18 до 24 градусів зі знаком "плюс". 13 та 18 числа у місті йтимуть дощі. А ось з 19 червня мешканцям та гостям Києва доведеться знову згадати про справжню спеку. 20 числа повітря розжариться до рекордних 39 °C, а 21 і зовсім до 40 °C. 22 червня повітря все ще буде гарячим – 39 °C. 23 червня гроза дещо охолодить місто, температура становитиме 29 °C. До кінця липня градусники більше не розжарюватимуться до 30 °C, періодично йтиме дощ.

Останній літній місяць також розпочнеться з дощу та невисокої, як за літніми мірками, температури. 4-5 серпня жителі столиці знову відчують літню спеку та температуру 30+. 4, 7, 8, 9, 11 та 12 серпня у Києві пройдуть дощі, інформує Апостроф.


Інна Погрібна, Апостроф





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