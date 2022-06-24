Погода у липні в Україні: тепло та мало опадів

В Україні у липні цього року кліматологи прогнозують теплу погоду, а температура повітря буде дещо вищою, ніж зазвичай. Стовпчик термометра коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Якою буде погода у липні

Середня місячна температура повітря в цьому місяці на очікується рівні 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів тепла), що на 1,5-2 градуси вище за норму.

Опади будуть, але у межах місячної норми – 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм). У південно-західних областях опадів очікується дещо менше за норму.

Кліматична характеристика липня

За спостереженнями синоптиків, в Україні середня місячна температура повітря у липні –19-24.8 градусів тепла, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний температурний мінімум, що фіксувався – 1-9 градусів тепла, у південній частині місцями 10-12 градусів тепла, на високогір'ї Карпат – до 1 градусу морозу.

Абсолютний температурний максимум, що фіксувався у липні – 34-39 градусів тепла, у південних, східних, південно-східних областях та в Криму місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах від 26 до 33 градусів тепла.