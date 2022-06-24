Погода у липні в Україні: тепло та мало опадів

Українців у другий місяць літа очікує тепла погода.

Погода у липні в Україні: тепло та мало опадів
© unsplash/lachlangowen

В Україні у липні цього року кліматологи прогнозують теплу погоду, а температура повітря буде дещо вищою, ніж зазвичай. Стовпчик термометра коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Якою буде погода у липні

Середня місячна температура повітря в цьому місяці на очікується рівні 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів тепла), що на 1,5-2 градуси вище за норму.

Опади будуть, але у межах місячної норми – 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм). У південно-західних областях опадів очікується дещо менше за норму.

Кліматична характеристика липня

За спостереженнями синоптиків, в Україні середня місячна температура повітря у липні –19-24.8 градусів тепла, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний температурний мінімум, що фіксувався – 1-9 градусів тепла, у південній частині місцями 10-12 градусів тепла, на високогір'ї Карпат – до 1 градусу морозу.

Абсолютний температурний максимум, що фіксувався у липні – 34-39 градусів тепла, у південних, східних, південно-східних областях та в Криму місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах від 26 до 33 градусів тепла.

Синоптики зауважили, що середня місячна кількість опадів у липні у західних, північних, Вінницькій областях фіксувалася на рівні 62-119 мм, в Карпатах до 170 мм, на решті території країни 37-75 мм, на південному сході місцями 23-36 мм, інформує ZN.ua.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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