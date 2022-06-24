Спека повертається: деталі прогнозу на вихідні і кому доведеться взяти парасольку

Спека повертається: деталі прогнозу на вихідні і кому доведеться взяти парасольку

"Субота і неділя в Україні повернуть теплу, до спеки, повітряну масу. Літо є літо".

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє відомий синоптик Наталка Діденко.

Так, за її словами, температура повітря впродовж дня становитиме +25+30 градусів. У суботу, 25 червня, місцями на Півночі та в Центрі +22+25 градусів. Вітер буде східний, північно-східний, помірний, при грозах поривчастий, "до сильного". Крім того очікуються дощі.

дождь, ливень

"У суботу найбільш ймовірні, з грозами, пройдуть у східних, центральних областях, трохи зачеплять Північ, у західних областях завтра сухо. Південна частина буде в дощах найближчої ночі, а завтра вдень лише в Криму затримається вологе повітря. У неділю, як би це сказати?

Уявіть собі коридори школи під час шкільної перерви. Ну, як колись. Так і дощі 26-го червня - розбіжаться віялоподібно, можуть линути в будь-якому місці, в будь-який час", - попередила Діденко, додавши, що на всяк випадок українцям потрібно взяти парасольку.

Тобто, пояснює Діденко, атмосфера в неділю очікується нестійкою.

«Але щоб якісь тривалі зливи - то навряд», - додала синоптик.

У Києві завтра, в суботу, місцями можливий дощ з грозою. Температура повітря підвищиться до +26 градусів. У неділю ймовірність дощу менша, а от температура повітря може піднятися до +29.

Вітер у столиці буде східний, північно-східний, помірний.

пляж-киев


Катерина Петренко, politeka.net





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