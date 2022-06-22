В Італії випав гігантський град розміром із грейпфрут: фото

В Італії випав сильний град після декількох днів сильної спеки.

Про це повідомив сайт informazione.it.

Великі градини, (деякі розміром з тенісний м'яч, а деякі з грейпфрут) випали в Басса-Атезіна, в туристичній зоні біля озера Кальдаро. Також негода торкнулася муніципалітету Беллуно - град випав у районі Каварцано та муніципалітетах Понте-нелле-Альпі та Альпаго.