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2022-06-22
В Італії випав гігантський град розміром із грейпфрут: фото
В Італії випав сильний град після декількох днів сильної спеки.
Про це повідомив сайт informazione.it.
Великі градини, (деякі розміром з тенісний м'яч, а деякі з грейпфрут) випали в Басса-Атезіна, в туристичній зоні біля озера Кальдаро. Також негода торкнулася муніципалітету Беллуно - град випав у районі Каварцано та муніципалітетах Понте-нелле-Альпі та Альпаго.
Фото величезних градин публікували у соцмережах очевидці, інформує
Євген Устименко, Апостроф