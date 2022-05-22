В Украину снова вернутся дожди с грозами: карта погоды на конец мая

В первой половине следующей недели природа преподнесет украинцам неожиданный сюрприз в виде дождей, иногда - с грозами, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Так, в воскресенье, 22 мая, моросить будет на севере страны - осадки ожидаются в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. При этом температура воздуха в этих регионах будет колебаться в пределах 13-16 градусов. В других украинских областях предполагается небольшая облачность, температура будет примерно такой же, как и на севере. Только на востоке и на юге страны будет на несколько градусов теплее: в Донецкой и Луганской областях – 19-20 градусов, а в Одесской, Николаевской, Херсонской – 21-23 градуса.

В понедельник, 23 мая, непогода накроет всю страну - небольшой дождь ожидается абсолютно во всех областях. При этом термометры будут показывать 13-17 градусов.

Во вторник, 24 мая, ожидается дождь на востоке страны, а также частично на севере и юге - небольшие осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой Запорожской и Херсонской областях. Температура воздуха в этих регионах будет держаться на отметке 17-19 градусов. В других областях будет несколько теплее. Так, на севере, центре и большинстве областей запада страны столбики термометров поднимутся до 20 градусов. А в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях воздух прогреется до 22 градусов.

В среду, 25 мая , непогода накроет запад Украины - там ожидаются дожди с грозами. При этом будет достаточно тепло, температура воздуха будет колебаться в пределах 23-27 градусов. На севере страны термометры покажут 20-23 градуса, на востоке – 18-20, а на юге – 20-23 градуса.

В четверг, 26 мая, дожди с грозами будут лить почти по всей Украине, за исключением Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах температура воздуха будет держаться на отметках 21-23 градуса. В то же время, на севере страны будет прохладнее – 19-21 градус. В центре термометры покажут 21-25 градусов. При этом, на западе Украины, несмотря на осадки, будет теплее всего - до 27 градусов.