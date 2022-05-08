В Украину идет волна летнего тепла: карта погоды

На следующей неделе в Украину придет практически летняя жара - температура воздуха будет колебаться от 17 до 28 градусов в зависимости от региона, информирует Апостроф .

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные радара ventusky.com.

Так, существенное потепление в Украине стоит ожидать уже в четверг, 12 мая. На западе и севере страны столбики термометров покажут 23-26 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Закарпатской области - там температура воздуха составит 14-17 градусов. В центре и на юге Украины также будет тепло - 23-24 градуса, однако, немного холоднее возле моря в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В восточных регионах потеплеет до 20 градусов.

В пятницу, 13 мая в Украине будет несколько прохладнее, но все равно тепло. На севере страны столбики термометров опустятся до 18-20 градусов. На западе покажут 20-23 градуса. В центре и на юге теплее всего - около 24 градусов. На востоке температура воздуха будет колебаться от 19 до 23 градусов.

В субботу, 14 мая, ситуация существенно изменится. Тепло сохранится в центрально-южном регионе, а именно в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях - тут термометры покажут до 28 градусов. На востоке страны также будет тепло - до 24 градусов. В других областях похолодает: на западе и севере страны - до 15 градусов.