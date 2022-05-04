Часть Украины накроют дожди посреди недели: карта погоды
В Украине в среду, 4 мая, ожидается теплая весенняя погода. Тем не менее, ряд регионов накроют дожди.
Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра, информирует
Дожди ожидаются преимущественно в западных, части центральных и южных областях:
- Ивано-Франковская;
- Львовская;
- Черновицкая;
- Закарпатская;
- Черкасская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Херсонская.
В остальных регионах, в частности на востоке и севере, погода будет ясной. Ветер – северо-западного направления, до 10 метров в секунду.
В западных областях температура воздуха будет +16...+18 градусов. В Ужгороде +19...+21.
На востоке столбики термометров будут показывать +16...+19 градусов.
На севере – от 13 до 15 градусов выше нуля.
В южных регионах – 18-20 градусов тепла.
В Киеве и области 4 мая – переменная облачность. Без осадков.
Температура воздуха 12-15 градусов тепла.
Ветер – северо-западный, 5-10 метров в секунду.