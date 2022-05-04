Часть Украины накроют дожди посреди недели: карта погоды

В Украине в среду, 4 мая, ожидается теплая весенняя погода. Тем не менее, ряд регионов накроют дожди.

Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра, информирует Апостроф.

Дожди ожидаются преимущественно в западных, части центральных и южных областях:

  • Ивано-Франковская;
  • Львовская;
  • Черновицкая;
  • Закарпатская;
  • Черкасская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Херсонская.

В остальных регионах, в частности на востоке и севере, погода будет ясной. Ветер – северо-западного направления, до 10 метров в секунду.

В западных областях температура воздуха будет +16...+18 градусов. В Ужгороде +19...+21.

На востоке столбики термометров будут показывать +16...+19 градусов.

На севере – от 13 до 15 градусов выше нуля.

В южных регионах – 18-20 градусов тепла.

В Киеве и области 4 мая – переменная облачность. Без осадков.

Температура воздуха 12-15 градусов тепла.

Ветер – северо-западный, 5-10 метров в секунду.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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