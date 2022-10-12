У користувачів Facebook масово зникли підписники

З проблемою зіштовхнулися популярні блогери, сторінки медіа та політиків, інформує ZN.ua.

У користувачів Facebook масово зникли підписники
Користувачі Facebook розповіли про втрату підписників
© unsplash/solomin_d

Користувачі Facebook заявили про масове зникнення підписників, воно могло скоротитися на сотні і навіть тисячі людей. При цьому, з проблемою зіткнулися користувачі з різних країн, постраждали як особисті облікові записи, так і сторінки медіа та політиків.

Так, навіть у засновника Facebook Марка Цукерберга кількість підписників різко скоротилася до 9994 осіб. Видання Newsweek повідомило про те, що 3-4 жовтня різко впала кількість підписників сторінок провідних західних медіа, серед яких New York Times, Washington Post, Huffington Post, The Hill, USA Today, New York Post і саме Newsweek.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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