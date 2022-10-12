2022-10-12
У користувачів Facebook масово зникли підписники
З проблемою зіштовхнулися популярні блогери, сторінки медіа та політиків, інформує
Користувачі Facebook розповіли про втрату підписників© unsplash/solomin_d
Користувачі Facebook заявили про масове зникнення підписників, воно могло скоротитися на сотні і навіть тисячі людей. При цьому, з проблемою зіткнулися користувачі з різних країн, постраждали як особисті облікові записи, так і сторінки медіа та політиків.
Так, навіть у засновника Facebook Марка Цукерберга кількість підписників різко скоротилася до 9994 осіб. Видання
Фаїна Вауліна, ZN.ua