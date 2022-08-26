Хакери продають онлайн секретні воєнні документи — ВВС

Невідомі хакери продають пов’язані з великим європейським виробником зброї MBDA Missile Systems викрадені дані. Про це пише ВВС.

Кіберзлочинці, які діють на російських та англійських форумах, продають 80 ГБ вкрадених даних за 15 біткойнів (приблизно 273 000 фунтів стерлінгів) і стверджують, що вже продали пакет даних принаймні одному невідомому покупцеві.

У рекламі викрадених даних хакери стверджували, що володіють «секретною інформацією про співробітників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проектів», а також «конструкторською документацією, кресленнями, презентаціями, відео- та фотоматеріалами, контрактними договорами та листування з іншими компаніями». Відомо, що у переліку містяться, зокрема, креслення зброї, яку використовують союзники по НАТО під час війни в Україні.

Безкоштовний зразок даних розміром 50 МБ містить документи з позначками «КОНФІДЕНЦІЙНО НАТО», «ОБМЕЖЕНО ДЛЯ НАТО» та «Несекретна контрольована інформація». Окрім зразка, зловмисники надіслали електронною поштою додаткові документи, у тому числі два з грифом «СЕКРЕТНО НАТО».

MBDA Missile Systems не заперечувала, що зазнала хакерської атаки, однак заявила, що «внутрішні процеси перевірки компанії показують, що дані, доступні в Інтернеті, не є ані секретними, ні конфіденційними».

Речник НАТО заявив, що Альянс «оцінює претензії, пов’язані з даними, нібито вкраденими з MBDA».

«У нас немає ознак того, що якась мережа НАТО була скомпрометована», — додав він.

Він додав, що ймовірність розсекречення документів незначна, враховуючи, що більшість файлів були створені між 2017 і 2020 роками.

MBDA Missile Systems була створена в грудні 2001 року після злиття компаній з виробництва ракетних систем у Франції, Італії та Великобританії. Вона налічує 13 000 співробітників і є спільним підприємством Airbus, BAE Systems і Leonardo.

Минулого року вона опублікувала дохід у розмірі 3,5 мільярда фунтів стерлінгів, її замовниками є Міністерство оборони Великобританії, США , Європейський Союз і НАТО.

31 березня повідомлялось, що російські хакери атакували сервери НАТО і збройних сил деяких східноєвропейських країн.

Компанія Microsoft у звіті «Захищаючи Україну: Перші уроки кібервійни» в червні писала, що нашій країні вдається успішно відбивати більшість кібератак країни-агресора і російські хакери посилюють атаки проти США та союзників з метою отримання розвідувальних даних.