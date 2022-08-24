Хоробрість та відвага: Google присвятила дудл Дня Незалежності України

Цьогоріч до Дня Незалежності України компанія Google випустила новий символічний дудл. На головній сторінці найпопулярнішого пошуковика вітають українців з головним національним святом.

Зображення можна переглянути на головній сторінці Google.

Новий дудл "День Незалежності України у 2022 році" надзвичайно символічний, адже пов'язаний із визвольною боротьбою українців.

Назва пошуковика написана у вигляді жовто-синьої смужки, яка обвиває білий силует сокола - він символізує відвагу, хоробрість, а також нагадує герб України - тризуб. Для українців сокіл асоціюється з визвольною боротьбою, тому що ворога завжди прагнули знищити українські державні символи.

Крім того, у середині силуету білого птаха (як відомо, білий птах символізує мир) видніється два різні морські гребені з великими й малими хвилями, які нагадують Чорне й Азовське моря. На нижньому крилі сокола намальовані трикутники жовті й один блакитний - це Карпати й Кримські гори.

На тлі зображено людей, які тримаються за руки й тягнуться догори, - це єдність українців.

Google вітає Україну з головним національним святом вже понад 10 років, але саме 31 річниця Дня Незалежності вирізнилася тим, що наша країна в стані війни, у стані боротьби за суверенітет, незалежність і волю. І саме це яскраво відображено на новому дудлі, інформує Апостроф.

Зауважимо, що дудл - це тематичні малюнки Google - своєрідні заставки, які з'являються на домашній сторінці Google з нагоди визначних подій


Ліза Бровко, Апостроф





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Хоробрість та відвага: Google присвятила дудл Дня Незалежності УкраїниХоробрість та відвага: Google присвятила дудл Дня Незалежності України
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