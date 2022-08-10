Meta залучила $10 мільярдів у рамках першого в історії розміщення облігацій

Материнська компанія Facebook — Meta Platforms Inc — залучила $10 млрд у ході свого першого в історії розміщення облігацій. Про це повідомляє Reuters.

Meta залучила $10 мільярдів у рамках першого в історії розміщення облігацій
Фото: itc.ua

Куди підуть гроші

Залучені кошти допоможуть Meta профінансувати викуп акцій та забезпечити інвестиції для модернізації свого бізнесу.

Пропозиція допоможе Meta, єдиній серед великих технологічних компаній, що не має боргів, побудувати традиційніший баланс і профінансувати деякі дорогі ініціативи, такі як віртуальна реальність метавсесвіту.

Що там в інших

Інші технологічні гіганти, такі як Apple та Intel, також нещодавно випустили облігації, зібравши 5,5 млрд доларів та 6 млрд доларів відповідно.

Нагадаємо

Наприкінці липня Meta опублікувала невтішний прогноз і зафіксувала перше в історії квартальне падіння виручки, оскільки побоювання рецесії та конкурентний тиск вплинули на продаж цифрової реклами.





Интересные новости
Плата за Інтернет в Україні зросте: названі цифриПлата за Інтернет в Україні зросте: названі цифри
Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про "боти"Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про "боти"
Twitter шукає докази спроб Маска зірвати угоду на $44 мільярдиTwitter шукає докази спроб Маска зірвати угоду на $44 мільярди
Instagram видалив акаунт Асоціації родин захисників «Азовсталі»Instagram видалив акаунт Асоціації родин захисників «Азовсталі»
МЗУ розробляють систему e-Stock, де будуть зібрані дані про наявність препаратів у лікарняхМЗУ розробляють систему e-Stock, де будуть зібрані дані про наявність препаратів у лікарнях
Блок рекламы


Похожие новости
Meta заблокувала понад 1000 облікових записів «тролів», які підтримували війну в УкраїніMeta заблокувала понад 1000 облікових записів «тролів», які підтримували війну в Україні
Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу УкраїниMeta відкрила центр підтримки малого бізнесу України
У Китаї стався один з наймасштабніших витоків даних в історіїУ Китаї стався один з наймасштабніших витоків даних в історії
Meta ввела цензуру на тему переривання вагітностіMeta ввела цензуру на тему переривання вагітності
Отчаянные. Meta попытается обжаловать решение московского суда о признании ее экстремистской организациейОтчаянные. Meta попытается обжаловать решение московского суда о признании ее экстремистской организацией
В РоSSии суд признал компанию Meta экстремистской организациейВ РоSSии суд признал компанию Meta экстремистской организацией
Meta прокомментировала ограничения работы Facebook в РоSSииMeta прокомментировала ограничения работы Facebook в РоSSии
Meta оттягивает начало антимонопольного слушания, по итогам которого её могут заставить продать Instagram и WhatsAppMeta оттягивает начало антимонопольного слушания, по итогам которого её могут заставить продать Instagram и WhatsApp
Meta считает, что смешанная реальность станет широко доступной в течение нескольких летMeta считает, что смешанная реальность станет широко доступной в течение нескольких лет
Meta переименовала новостную ленту Facebook спустя более 15 лет после её запускаMeta переименовала новостную ленту Facebook спустя более 15 лет после её запуска
Последние новости
Подгружаем последние новости