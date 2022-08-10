Meta залучила $10 мільярдів у рамках першого в історії розміщення облігацій

Материнська компанія Facebook — Meta Platforms Inc — залучила $10 млрд у ході свого першого в історії розміщення облігацій. Про це повідомляє Reuters.

Фото: itc.ua

Куди підуть гроші

Залучені кошти допоможуть Meta профінансувати викуп акцій та забезпечити інвестиції для модернізації свого бізнесу.

Пропозиція допоможе Meta, єдиній серед великих технологічних компаній, що не має боргів, побудувати традиційніший баланс і профінансувати деякі дорогі ініціативи, такі як віртуальна реальність метавсесвіту.

Що там в інших

Інші технологічні гіганти, такі як Apple та Intel , також нещодавно випустили облігації, зібравши 5,5 млрд доларів та 6 млрд доларів відповідно.

Нагадаємо

Наприкінці липня Meta опублікувала невтішний прогноз і зафіксувала перше в історії квартальне падіння виручки, оскільки побоювання рецесії та конкурентний тиск вплинули на продаж цифрової реклами.