Користувачі Facebook зможуть мати до п’яти профілів

Meta Platforms Inc. незабаром дозволить користувачам створювати кілька профілів зі своїми обліковими записами Facebook. У такий спосіб в компанії хочуть заохотити публікації та обмін інформацією у своїй соціальній мережі, пише Bloomberg .

У рамках тесту певні учасники Facebook зможуть створити аж чотири додаткові профілі, і в кожному з них не потрібно буде вказувати справжнє ім’я чи особу людини. Користувачі можуть мати один профіль для друзів, а інший для колег — кожен із власною стрічкою. Однак коментувати або лайкати іншу публікацію можна буде лише в одному профілі.

Meta докладає зусиль до того, щоб стимулювати залучення до найбільшої у світі соціальної мережі, яка сповільнилася, якомога більше користувачів, особливо серед молоді. Раніше Facebook пропонував кілька профілів, однак в більш обмеженій формі. Наприклад, громадські діячі можуть керувати кількома профілями протягом багатьох років, компанія також дозволяє користувачам створювати різні ідентифікації для побачень або навчання.

Додаткові профілі, як і раніше, мають відповідати вимогам політики Facebook щодо вмісту і будуть прив’язані до основного облікового запису користувача, тобто порушення правил в одному профілі вплине на інші.

Facebook сподівається, що з кількома профілями користувачі створюватимуть окремі ідентифікатори для різних інтересів: ігри, подорожі чи їжа.