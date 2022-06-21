Під виглядом штрафів: українців попередели про нову серйозну небезпеку, що потрібно знати

поліція, штраф

В Україні нова хвиля кібератак через розсилання небезпечних файлів, зловмисники використовують теми штрафів від податкової та ядерного тероризму.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попередила про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури України.

Так, фахівці виявили розповсюдження електронних листів начебто від імені «Державної податкової служби України» з темою «Повідомлення про несплату податку». У них міститься архів «НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip» з однойменним docx-документом. Відкриття файлу призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon.

Також повідомляється, що ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документу з назвою «Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf», відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap.

Раніше CERT-UA отримала інформацію щодо масового розсилання електронних листів, зокрема, серед медійних організацій України (радіостанції, газети, новинні агенції та інші) з темою "СПИСОК посилань на інтерактивні карти". У додатку лист містив документ, що призводив до завантаження шкідливої програми CrescentImp.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Акредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тижденьАкредитація на виступ Путіна та сайти терористів: IT-армія атакувала 400 ресурсів окупантів за тиждень
YouTube разрешил редактировать настройки видео после добавления на каналYouTube разрешил редактировать настройки видео после добавления на канал
США ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKSСША ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKS
Під виглядом штрафів: українців попередели про нову серйозну небезпеку, що потрібно знатиПід виглядом штрафів: українців попередели про нову серйозну небезпеку, що потрібно знати
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские хакеры могли заложить основу для вторжения РФ в Украину еще в 2021 году — MicrosoftРоSSийские хакеры могли заложить основу для вторжения РФ в Украину еще в 2021 году — Microsoft
Хакеры Armageddon совершили новую атаку на госорганы УкраиныХакеры Armageddon совершили новую атаку на госорганы Украины
Google запустила новую программу для украинских предпринимателей
Twitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться твитами только с близкими друзьями
Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"
Мошенники придумали новую схему кражи денег через Zoom
Конкурент Amazon. Facebook запустит новую функцию для онлайн-магазинов
Facebook анонсировал новую функцию для видеозвонков до 50 человек
Bing начал поддерживать новую разметку Schema для сообщений на тему COVID-19
YouTube тестирует новую функцию монетизации - "аплодисменты"
Последние новости
Подгружаем последние новости