2022-06-09
Starlink Ukraine получила лицензию оператора
SpaceX скоро начнет активную работу в Украине.
Компания Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») получила лицензию оператора. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1», - написал он в
Федоров добавил, что представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине.
Ирина Знась, ZN.ua