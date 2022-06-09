Starlink Ukraine получила лицензию оператора

Компания Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») получила лицензию оператора. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1», - написал он в Telegram .

Федоров добавил, что представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине.