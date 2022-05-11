2022-05-11
Илон Маск заявил, что хочет восстановить заблокированный аккаунт Трампа
Бизнесмен назвал бан аккаунта экс-президента «ошибкой», информирует
Бизнесмен Илон Маск заявил о том, что собирается восстановить заблокированный навсегда аккаунт Дональда Трампа, если соглашение о покупке Twitter будет заключено. Маск заявил, что решение о блокировке аккаунта экс-президента было ошибкой,
Бизнесмен заявил, что считает, что Twitter «удалять вещи только в крайних случаях», а также «быть осторожным с вечными блокировками».
Фаина Ваулина, ZN.ua