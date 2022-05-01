РоSSийские хакеры атаковали сайты госучреждений Молдовы

Сайты нескольких государственных учреждений Молдовы подверглись DDoS-атакам из-за границы, которые совершили роSSийские хакеры.

Об этом сообщила Служба информации и безопасности Молдовы, пишет NewsMaker.

Кибератаку приписывают роSSийской группировке Killnet, действующей по принципам хактивизма и специализирующейся на проведении DDoS-атак на страны, которые, по их мнению, поддерживают Украину.

"Группировка осуществляла такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - заявили в Службе информации и безопасности Молдовы.

Служба отметила, что сейчас ответственные органы власти принимают необходимые меры для отражения атак на государственную инфраструктуру и для минимизации их последствий.

Напомним, что в так называемом Приднестровье напечатали газету о "кровавых терактах" с призывом к Путину помочь. Газета датирована 2 мая. В тексте "жители" Приднестровья просят привлечь их вооруженные силы к действиям армии РоSSии.

В Генеральном штабе ВСУ предупреждали, что силовики так называемого Приднестровья могут совершать диверсии в Украине. Впрочем, признаков подготовки приднестровских вооруженных формирований к боям против Украины не выявляли.

В воскресенье, 1 мая, роSSийского пропагандиста Артура Шайхутдинова не пустили в Молдову.