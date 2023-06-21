ЄС покриє 45% потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляйєн

Мова йде про суму майже 50 млрд євро.

Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року, заявила у середу в Лондоні на міжнародній конференції, присвяченій відновленню України президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, інформує ZN.ua.

ЄС покриє 45% потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляйєн
© Офіс президента

«До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 млрд. євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 млрд. євро. Це означає, що, загалом, дефіцит становитиме 110 млрд. євро до 2027 року. Я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить близько 50 млрд. євро для України», - заявила фон дер Ляйєн.

За її словами, це фінансування буде здійснюватись у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.

«Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми докладно обговоримо планування інвестицій та реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. У нас має бути прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив», - сказала вона.

За словами фон дер Ляйєн, ця допомога забезпечить перспективу та передбачуваність для уряду, а також «стимулюватиме інших донорів активізуватися».


Ірина Знась, ZN.ua





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