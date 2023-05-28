Зміна клімату: у Португалії заборонили вирощування оливок і авокадо

Посуха охопила 90 відсотків території країни.

Уряд Португалії видав розпорядження про тимчасову заборону вирощування оливок, авокадо і червоних ягід у провінціях Алентежу й Алгарве, які найбільше постраждали від екстремальної посухи. Про це пише “Європейська правда” з посиланням на португальський телеканал SAPO, інформує ZN.ua .

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Як оголосила португальська міністерка сільського господарства Марія ду Сеу Антунеш, заборона залишатиметься чинною доти, доки в провінціях триватиме нинішній цикл сильної посухи – адже вирощування оливок та авокадо потребує великої кількості води.

Натомість заохочуватимуть вирощування культур, які споживають менше води.

Станом на середину травня, за даними португальського метеорологічного агентства IPMA, від посухи постраждали близько 90% континентальної Португалії, причому сильна посуха охопила одну п’яту території країни.

За даними Португальської конфедерації фермерів, найбільше від посухи постраждали виробництво зернових і тваринництво, внаслідок чого забій стад може стати неминучим.

Від ранньої сезонної спеки постраждала значна частина Піренейського півострова загалом. Посуха, зокрема, охопила Іспанію, де квітень виявився найспекотнішим і найсухішим за всю історію спостережень.